Oltre un milione per le imprese grazie alla Camera di commercio

In attesa che il cammino dei ristori governativi faccia il proprio percorso e ci siano risorse disponibili per chi, lo scorso 2 novembre, si è ritrovato con la propria fabbrica o attività allagata, ecco che arriva un segnale importante anche da parte della Camera di Commercio di Pistoia e Prato che mette sul piatto un milione e 380mila euro. Questa cifra è il risultato di un confronto con le associazioni economiche e, in poco più di un mese, si è arrivati all’approvazione da parte della Giunta della Cciaa – in maniera unanime – di un fondo per il sostegno alle imprese composto dai denari dello stesso ente camerale ai quali si aggiungono Unioncamere italiana e la Camera di commercio di Roma. Grazie a questo importante gesto di solidarietà, che corrisponde al versamento di un milione della Cciaa di Roma equamente diviso tra Pistoia-Prato, Firenze e la Toscana Nord Ovest, adesso potranno esserci a disposizione risorse per le varie attività sul territorio. "Questo intervento mira a riconoscere e sostenere il valore sociale intrinseco delle imprese e il loro ruolo cruciale nel tessuto territoriale – commenta Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – si tratta di un primo segnale concreto di attenzione verso le difficoltà che le imprese stanno attraversando per proseguire la loro attività. Continueremo a lavorare fianco a fianco con le aziende e le associazioni di categoria per implementare ulteriori iniziative di sostegno. La resilienza delle nostre imprese è la chiave per far ripartire a pieno regime il territorio colpito da questa grave calamità". Un tavolo di coordinamento con le associazioni di categoria sta lavorando in questi giorni per definire gli ultimi dettagli del bando. Tra i requisiti richiesti dal bando sarà necessario aver presentato il Modello C1, cioè la scheda di segnalazione danni, attraverso la procedura online presente sul sito della Regione, sezione Sviluppo Toscana. In questo modo sarà possibile attivare il tutto già a partire dalle prossime settimane, quindi verosimilmente oramai ad inizio 2024, per mettere in evidenza l’impegno della Cciaa pronta a salvaguardare il tessuto imprenditoriale locale.

S.M.