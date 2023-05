Oltre un milione di utili E Far.Com si conferma nella top 100 provinciale

Con un fatturato complessivo di oltre 17 milioni e mezzo di euro, Far.Com Spa si conferma fra le cento migliori aziende della provincia, ma le buone notizie per la società che ha la proprietà delle farmacie comunali di Pistoia, Quarrata, Agliana e Larciano (pronta a trasferirsi in una nuova sede) non finiscono qui.

L’assemblea che si è svolta nei giorni scorsi ha dato il via libera al bilancio consuntivo 2022 che vede un utile netto che supera il milione (1.075.468 euro per la precisione). Per chi, come l’amministratore unico Sandra Palandri, si è insediato nel settembre scorso un bel viatico per iniziare al meglio il proprio incarico, soprattutto considerando che dal marzo 2022 si è concluso lo stato di emergenza legato al Covid-19 e quindi è andata scomparendo tutta l’attività di vendita tamponi e prodotti Covid.

"Questi dati ci incoraggiano a proseguire con maggior impegno per il futuro – dichiara Sandra Palandri, amministratrice unica – per Far.com sta per aprirsi una nuova fase, che inizierà con la stabilizzazione della Farmacia Comunale 7 a Larciano, per la quale abbiamo acquistato un immobile che sarà completamente ristrutturato per arrivare al trasferimento in una sede più ampia e funzionale. Però non dimentichiamo quella che è la nostra missione, ovvero creare un’interazione positiva col territorio redistribuendo parte dell’utile in attività sociali". Messo in secondo piano, si spera definitivamente, il capitolo Covid, c’è stata la crescita della prescrizione mutualistica (+13,8%), soprattutto nell’ultimo trimestre 2022, e la ripresa degli altri servizi sociosanitari.

Il tutto dovendo agire in uno scenario con costi aumentati e la difficoltà a reperire farmacisti. "Quello appena concluso – sottolinea Margherita Semplici, assessore comunale alle partecipate – è stato un anno di transizione ma le Farmacie Comunali hanno confermato il loro valore economico e la rilevanza sociale". Resta l’attenzione al socio-sanitario con la quarta edizione del bando per progetti di associazioni di volontariato sociale e sportivo presenti nei comuni di Far.Com che ha permesso di premiare 49 entità per un totale di 60mila euro.

"La società, forte della sua funzione sociale sempre al fianco dei cittadini – aggiunge Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale – cerca di prevedere le necessità e i bisogni dei territori che presidia e si sta organizzando per sperimentare nuovi sevizi e potenziare quelli esistenti, in modo da rispondere, con gli strumenti a disposizione, alle varie richieste. La speranza è che proprio quegli strumenti che oggi vengono utilizzati possano essere ampliati, adeguandoli alla nuova rete di servizi sanitari di prossimità".

