Oltre un chilo di cocaina addosso. Un 35enne arrestato dalla polizia

Era finito già dai giorni scorsi nel mirino degli agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo per alcuni atteggiamenti sospetti. Da lì la necessità, da parte dei poliziotti, di approfondire quei movimenti strani mentre il soggetto in questione era alla guida della propria auto.

E’ scattata così l’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 35enne albanese, residente in provincia di Pistoia, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nello specifico, mentre gli agenti erano intenti a svolgere un servizio di Polizia Giudiziaria per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno svolto mirati servizi di osservazione, durante il quale hanno notato questo atteggiamento ritenuto decisamente sospetto da parte del 35enne durante una serie di tragitti alla guida della sua autovettura.

Insospettiti da tutto questo, gli agenti hanno fermato l’uomo mentre stava rincasando nella sua abitazione, fermandolo e iniziando ad effettuare i controlli del caso.

Di fronte a risposte non soddisfacenti, è partita una perquisizione che ha portato a scoprire, all’interno della tasca sinistra del giubbotto, una quantità considerevole di cocaina – per la precisione un chilo e 200 grammi – suddivisa in quattro distinti panetti.

Oltre alla droga ritrovata nel vestiario, sempre addosso il 35enne aveva anche 1000 euro in contanti. Alla luce di questi sviluppi, è ovviamente scattato il sequestro di rito.

Successivamente il ragazzo, con una fedina penale già carica di numerosi precedenti penali, è stato accompagnato in Questura per la redazione degli atti di rito, al termine del quale il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto in carcere con il trasferimento alla casa circondariale della "Dogaia" di Prato in attesa dell’udienza di convalida.

