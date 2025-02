"Oltre marzo" una mostra, la musica e la fotografia. Le Iniziative per il mese in cui si celebrano le donne

Eventi culturali itineranti con "Oltre marzo", iniziative della Donne democratiche di Agliana, nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale della donna. Si parte il 2 marzo (ore 18) al circolo Gramsci di via Santini con l’inaugurazione della mostra di illustrazioni di Domitilla Marzuoli, intitolata "Disobbedite!". Sempre il 2 marzo (alle 21) nel foyer del teatro Moderno serata musicale per celebrare la forza e la resilienza delle donne attraverso la musica. Protagonista Matilde Rosati, cantautrice, accompagnata da musica dal vivo. Il 16 marzo (ore 18) ancora al circolo Gramsci, inaugurazione della mostra di fotografia di Manola Biggeri dal titolo "Ri-belle: femminile plurale". Le mostre ospitate al circolo Gramsci hanno lo scopo di esplorare visivamente l’esperienza femminile a 360°. Il 22 marzo (ore 16) evento al DeKa Caffè letterario di Spedalino (via Don Lorenzo Milani), con la presentazione del libro di Raffaella Serini "Come nascono (davvero) i bambini oggi". Sarà una conversazione a due tra l’autrice e Francesca Torricelli, della commissione regionale per le pari opportunità e genetista. Un’opportunità per scoprire una nuova autrice e storie che parlano di donne e di maternità. Il 30 marzo, al circolo Gramsci, dibattito con i Giovani Democratici di Agliana, Montale e Pistoia, sul tema "Il potere delle parole". Si parlerà dell’aumento della violenza, sia fisica che verbale, contro le persone trans e qeer con alcune testimonianze. A seguire aperitivo. "L’obiettivo – spiegano le promotrici di Oltre marzo – è di rendere il ciclo di eventi dedicati alla riflessione sul ruolo delle donne fruibile per la collettività, sia per l’importanza dei temi trattati che per la promozione del nostro territorio". p.s.