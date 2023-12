Oltre le aspettative. Confcommercio esulta: "La promozione cresce. Ora più competitività"

Bilancio conclusivo di un 2023 che si è chiuso col grande enigma sul futuro lasciato dai danni provocati dall’alluvione di inizio novembre sul territorio per quanto concerne Confcommercio Pistoia-Prato, visto che sono state colpite tante attività fra la piana ed il pratese. Ma anche un anno che, secondo l’associazione di categoria, è andato molto bene. "Sono stati raggiunti, ed in alcuni casi superati, gli obiettivi preposti per la crescita organizzativa, rafforzando la nostra leadership nei settori rappresentati", il messaggio di speranza dato dal presidente Gianluca Spampani e dal direttore Tiziano Tempestini nel brindisi di fine anno con la stampa. Certo è che le spine nel fianco non mancano tra inflazione, rincaro di energia e materie prime, aumento dei tassi di interesse e, in ultimo, gli strascichi dell’alluvione.

Nonostante questo, però, Confcommercio ha mantenuto la sua rotta, qualificandosi come interlocutore preminente per i segmenti del commercio, del turismo, dei servizi. E’ cresciuta la base associativa anche in questo 2023 con una importante acquisizione di consensi, così come sta andando avanti il percorso verso il brand di "Green Valley" con le tematiche portate avanti che si stanno sempre più diffondendo sul territorio. "Non è mancata – fanno sapere da Confcommercio – l’attività di promozione con ’Un Altro Parco in Città’ e ’VininSala’. In più, ’La Toscana in Bocca’ ha conosciuto un’edizione zero di grande successo al Castello dell’Imperatore di Prato ed è ancora in corso ’Pistoia Città del Natale’, format che ha già superato le aspettative degli organizzatori, coinvolgendo migliaia di persone nei weekend di avvicinamento alla festività. Dal punto di vista del sociale, invece l’associazione è stata in prima linea per ’Sicurezza Vera’ andando a contrastare il fenomeno della violenza, di genere e non, mediante una formazione dedicata che ha coinvolto i pubblici esercizi".

Resta, poi, il fronte degli obiettivi organizzativi: la struttura ha potenziato il numero degli addetti procedendo nella direzione di un progressivo ricambio generazionale che va nel segno di nuove e sempre più mirate competenze. Inoltre, è stata inaugurata l’Agenzia per il lavoro a livello interno per provare a sopperire al gap che è presente a queste latitudini tra formazione pretesa e posseduta mentre a livello di immagine e di investimenti interni è opportuno mettere in evidenza la riqualificazione della sede di Montecatini e l’inaugurazione di quella nuova a San Marcello con la novità dell’adozione del fotovoltaico per quanto concerne il quartier generale in viale Adua.

"Un campo d’azione esteso – osservano Spampani e Tempestini – che testimonia la volontà di esserci sempre per il territorio e le sue imprese, con tenacia, competenze e proposte qualificate. Ora continueremo a lavorare per consolidare questi traguardi e per affrontare le nuove sfide che il futuro prossimo presenta, sempre con l’obiettivo di accrescere la competitività e il benessere del territorio".

albe