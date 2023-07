Oltre centocinquanta spettacoli "È qui che le persone si incontrano"

In tutto sessantacinque titoli, per ben centocinquantadue recite e venti produzioni in giro per l’Italia (più due puntate oltre confine), spalmate su sei stagioni e quattro generi che riempiranno gli spazi teatrali provinciali da fine settembre a inizio maggio con otto prime nazionali e quattro regionali, più tre esclusive per la Toscana. Inizia da qui, dai numeri, il cartellone 2023-2024 dei Teatri di Pistoia annunciata ieri alla vigilia della consueta pausa agostana che porterà in città alcuni dei big della prosa teatrale – Filippo Dini, Peter Stein, Massimo Popolizio, Alessandro Haber, Giuliana De Sio, per dirne alcuni –, assieme a una bella selezione per la corposa sezione musicale (quindici gli appuntamenti tra concertistica e da camera), con il ritorno, per il secondo anno, anche della sezione danza presente in cartellone con sei titoli.

Per la prosa, gli spettacoli restano sulle due giornate del sabato e della domenica, con una novità sugli orari d’inizio anticipati di quindici minuti nel serale il cui ‘start’ passa quindi dalle 21 alle attuali 20.45.

Una novità si registra anche sul fronte dei prezzi, ma per la sola sezione prosa, ritoccati al rialzo rispetto allo scorso anno, con un minimo aumento per quel che riguarda gli abbonamenti (a parità di numero spettacoli e postazione si sale di 12 euro) e un incremento di 3 euro sul biglietto singolo (dai ‘vecchi’ 25 ai ‘nuovi’ 28 euro). Si delinea così il teatro che sarà, presentato ieri durante il lancio dal direttore generale dell’Atp Gianfranco Gagliardi, a portare i saluti del presidente Gherpelli, dal sindaco Alessandro Tomasi e dall’assessora alla cultura Benedetta Menichelli per il Comune, assieme al presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri e ai direttori artistici delle diverse sezioni: Saverio Barsanti per la prosa, Lisa Cantini per la danza e la sezione La via del Funaro, Daniele Giorgi per la musica e Francesca Giaconi per il teatro ragazzi.

"Comune e Fondazione Caript sono l’architrave sulla quale noi come Teatri costruiamo il nostro lavoro e desiderio di crescita – ha esordito Gagliardi –. Ci pare di aver colto il senso della nostra missione, mettendoci al servizio della comunità di riferimento secondo l’impegno preso coi soci fondatori. I teatri sono le nuove agorà, luoghi nei quali persone che non si conoscono possono stare vicine. Un dato, che sembra quasi una magia, ma è la realtà: lavoreremo 385 giorni su 365 per via della dinamica delle più sale e della contemporaneità tra prove, corsi di formazione e attività". All’ombra del lavoro di programmazione ordinaria, continua a muoversi lo straordinario, tutto ciò che cioè ruota attorno all’imponente progetto di ristrutturazione del Manzoni.

Negli auspici del sindaco che si possa andare a gara nel 2024, con l’ipotesi che i lavori possano iniziare a stagione già iniziata: "Siamo a un passo dal progetto esecutivo, il Comune farà la sua parte – ha detto Tomasi – e siamo tuttora impegnati a reperire le risorse necessarie mancanti. Voglio ricordare che l’Atp è un’associazione provinciale che produce cultura su tutto il territorio e al cui interno sono raccolte diverse realtà provinciali. Ecco, è in questa compattezza da grande ente che ci presentiamo ai nostri interlocutori a caccia di finanziamenti".

Assieme al Comune, c’è poi la Fondazione Caript che ha stanziato lo stesso importo di 4 milioni di euro per il capitolo ristrutturazione, evidenziando quanto importante sia questo segmento di politica culturale nell’azione dell’ente.

Un accenno alla prossima stagione. Si parte con un’anteprima il 30 settembre, "Blu infinito", spettacolo per tutti diretto e coreografato da Anthony Heini, mentre la prosa inaugura al Manzoni il 14 e 15 ottobre con "Agosto a Osage County" di Filippo Dini. Da segnalare, sempre per la prosa, "Il compleanno" (2 e 3 dicembre) di Harold Pinter con la regia di Peter Stein e con Maddalena Crippa, "I ragazzi irresistibili" per la regia di Massimo Popolizio con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, "Boston marriage" con Maria Paiato, "Il figlio" con Cesare Bocci. Per la musica, oltre alla presenza della ‘nostra’ Orchestra Leonor, ci saranno artisti come Mikhail Pletnev, Kian Soltani, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, Enrico Bronzi, il Quatuor Modigliani e lo Janoska Ensemble, mentre per la danza nomi come Silvia Gribaudi, i Chicos Mambo e Silva Azzoni e Oleksandr Ryabko e per i ragazzi Kuziba, Santa Briganti, il Teatro del Piccione, Antonio Catalano, Roberto Abbiati e la Compagnia Rodisio. Il dettaglio è già disponibile on line su www.teatridipistoia.it

linda meoni