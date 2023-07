Oltre centocinquanta Paesi raccontati con le immagini, i video, i libri e le mostre

Luca Bracali, fotografo esploratore, ha viaggiato in 153 paesi, è autore di 20 libri e vincitore di 15 premi in concorsi fotografici internazionali. Le sue foto sono state esposte in 50 musei e gallerie di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Sofia, Kiev, Odessa, Copenaghen, Yangon, Montreal, New York e Bruxelles nella sala del Parlamento Europeo. E’ regista per Rai 1, documentarista per Rai 2, Rai 3 e ha firmato 18 servizi su National Geographic. Grazie ai suoi contributi scientifici sull’ambiente, dal 2008 fa parte di Apecs (Association of Polar Early Career Scientists) e dal 2015 collabora con Iasc (International Arctic Science Commitee). Ha pubblicato su prestigiose riviste internazionali. Dal 2017 è ambasciatore a vita dell’associazione no-profit "Save the Planet".