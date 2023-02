Oltre 300mila euro di accisa non versata

Omessi versamenti dell’accisa dovuta per l’attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale a consumatori finali delle province di Prato e di Pistoia, sono stati accertati, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale nel settore delle accise, dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Prato e Pistoia, a carico di una società del pistoiese. Il risultato è stato ottenuto grazie al monitoraggio delle dichiarazioni telematiche che le società sono tenute a trasmettere ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 5041995 e che ha permesso di rilevare l’omissione di pagamenti d’accisa per circa 318 mila euro con applicazione delle correlate sanzioni amministrative, irrogate ai sensi dell’articolo 13 del dl 4711997, per un importo complessivo superiore a 95 mila euro.