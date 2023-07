Ogni mercoledì shopping notturno E da domani cinema nelle piazze

Tornano da stasera le aperture serali del mercoledì: fino al 26 luglio negozi aperti fino a mezzanotte. E torna anche il cinema itinerante. Passeggiare per le vie del centro di sera, con la possibilità di fare acquisti fino a tardi è l’opportunità che torna per tutti a Quarrata. "I mercoledì di Quarrata" nascono dalla sinergia tra Comune, Centro Commerciale Naturale di Quarrata e Confcommercio. Un’occasione per vivere il centro anche di sera approfittando delle temperature più piacevoli. E anche quest’anno i cittadini di Quarrata nelle serate estive potranno andare al cinema all’aperto, con proiezioni gratuite di film recenti nelle piazze dei paesi. Ritorna infatti tutti i giovedì e venerdì di luglio, più due appuntamenti in agosto, "Cinemoving", il cinema sotto le stelle itinerante. Una formula ormai collaudata, quella del furgone attrezzato con proiettore, schermo e sedie, a cui stanno ricorrendo anche altri borghi italiani. La programmazione, per accontentare un po’ tutti, prevede soprattutto commedie, oltre a un film d’azione, uno di genere drammatico e uno per il pubblico dei più piccoli. A inaugurare la rassegna sarà, domani, giovedì 6 luglio, la Ferruccia, dove in piazza della chiesa sarà proiettato il divertente "Amiche in Affari", seguito, venerdì 7, da "Tutti per Uma" con Antonio Catania e Lillo, dietro la chiesa di Santonuovo. Giovedì 13 luglio, toccherà a Lucciano, con la visione di "7 ore per farti innamorare" e venerdì 14 invece a Quarrata nel giardino pubblico zona Ronchi Pierfrancesco Favino e Miriam Leone saranno i protagonisti di "Corro da te". La terza settimana prevede giovedì 20 luglio, "Il matrimonio di Rosa" in piazza della Chiesa a Valenzatico, e venerdì 21 luglio "La cena perfetta" a Caserana nell’area giochi Serafina Nesti. Il 27 luglio, in piazza della chiesa a Tizzana arriva "No time to die", l’ultimo James Bond con Daniel Craig e Ralph Fiennes. Il film del giorno dopo, venerdì 28 luglio, nel parcheggio del campo sportivo Caramelli a Vignole, sarà "Marry me" con Jennifer Lopez e Owen Wilson.

A concludere il cartellone, nella prima settimana di agosto: "Sotto le stelle di Parigi" (giovedì 3 agosto nelle scuderie della Magia ), e uno di animazione per bambini, "Troppo cattivi" (venerdì 4 agosto in piazza della chiesa a Catena). Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30. "Dopo il successo dello scorso anno – ha detto il sindaco Gabriele Romiti – abbiamo deciso di proporre anche quest’anno dieci proiezioni gratuite per offrire una serata di evasione e spensieratezza".

Daniela Gori