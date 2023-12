Oggi tutto a "Soqquadro" al teatro del Funaro. La bellezza del disordine per i bambini e non solo

La rivoluzione innescata da una…pozzanghera. Lo sanno bene Alba e Aldo che cadendoci dentro finiscono per proiettarsi in un mondo nuovo, un sottosopra tanto inaspettato quanto magico. Accade tutto in "Soqquadro" al debutto nazionale al Funaro. Già archiviata la prima di ieri, oggi si replica (ore 16) con il Teatro del Piccione, in una produzione Atp e Teatro del Piccione stesso. Lo spettacolo (rivolto a un pubblico dai 3 anni in su) invita alle meraviglie del mondo, a spostare i punti di vista, alla bellezza del disordine – il soqquadro, appunto –, della libertà, dei tempi lunghi a dispetto delle faticose corse contro il tempo. ‘Soqquadro’ è una parola speciale, unica nella sua composizione fonemica e indica letteralmente uno sconvolgimento, un rivolgimento. Di più, un capovolgimento: ciò che era sotto va sopra e viceversa. La vita dei piccolissimi a cui lo spettacolo si rivolge è continuamente a soqquadro, alla scoperta caotica delle sconvolgenti meraviglie del mondo. Sul palco ci sono coloro che di questo testo sono anche autori, Danila Barone e Dario Garofalo a ricordare come con la levità del gioco tutto possa tornare ad essere sorprendente.

Il Teatro del Piccione da oltre venticinque anni si occupa di teatro per ragazzi e per tutti, attraverso la creazione e produzione di spettacoli, l’organizzazione di rassegne, la promozione della pratica teatrale tramite attività educative e formative. I biglietti, in posto unico non numerato, sono in vendita ai prezzi di 7 (adulti) e 4 euro (under 14) direttamente al Funaro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo; tagliandi anche on line su www.bigliettoveloce.it

l.m.