Oggi San Felice-Hitachi e Sarripoli-Bottegone

Il San Felice primo della classe, che nell’ultimo turno ha demolito l’Olmi con un netto 5-0 esterno (doppietta di Sicuranza ed acuti di Sauro, Campionini ed Aduwa) attende alle 14.30 odierne l’Hitachi, in quello che a tutti gli effetti sarà un antipasto della finalissima di Coppa Pezzimenti. E alla stessa ora il Sarripoli, secondo in graduatoria ma sceso a sei lunghezze dalla vetta, tenterà di mettersi alle spalle lo scivolone contro il Capostrada Belvedere (vittorioso per 2-0) vincendo contro il Bottegone.

Tutto pronto per la ventesima giornata del campionato di Terza categoria di Pistoia, che prenderà il via proprio oggi. C’è il Ramini, terzo seppur più staccato, che vuol dare continuità alla vittoria esterna della scorsa settimana ottenuta contro il Prato Nord U21: il modo migliore per mandare un segnale è quello di aggiudicarsi l’intera posta in palio al Barni contro il Montale Pol. 90 Antares, un avversario insidioso ma che deve essere superato per proseguire nel percorso di crescita.

Bisogna però tener d’occhio con attenzione anche il Valenzatico, quinto dopo il 2-1 esterno (doppietta fondamentale firmata da Gori) inflitto alla Virtus Bottegone: alle 14.30 al Bastogi arrivano i giovani del Prato Nord e ci sono sulla carta tutte le premesse per conquistare i tre punti in palio, ma attenzione ai cali di concentrazione che spesso possono essere fatali. C’è anche l’Olmi, in tema di formazioni quarratine, chiamato a riscattarsi: alla medesima ora, i quarratini se la vedranno a Lamporecchio con il Cerbaia.

Lo Sporting Casini, dopo il rinvio della scorsa partita contro l’Hitachi Pistoia per impraticabilità di campo, ospiterà il San Piero. E alle 15, è previsto il fischio d’inizio di Sporting Lazzereto–Ligacutiglianese: i cerretesi sono reduci dal successo per 2-0 contro l’Olimpia, i rivali devono guardare avanti dopo lo 0-3 contro il Montale.

Per concludere con il posticipo della domenica: domani alle 15, il Capostrada giocherà a Bonelle contro l’Olimpia Pistoiese, sognando l’ingresso in zona playoff. Il conto alla rovescia può quindi cominciare.

Giovanni Fiorentino