Oggi pomeriggio assemblea a Palazzo Rospigliosi per il bilancio e per la nomina del comitato direttivo

La presidente del Moica-Donne attive in famiglia e in società, Anna Maria Michelon Palchetti ricorda a tutte le donne che appartenono alla sezione pistoiese del Movimento che per oggi è convocata l’assemblea ordinaria per l’ approvazione del bilancio consuntivo 2023 e per la nomina del comitato direttivo per il triennio 2024-2026.

L’assemblea è indetta in prima convocazione alle 10 di stamani, nell’aula didattica del Museo del Ricamo, allestito, come è noto a Palazzo Rospiglioni, in Ripa del Sale 3, a pochi passi dalla piazza del Duomo di Pistoia e, in seconda convocazione, alle ore 15 di questo pomeriggio, ovviamente a Palazzo Rospigliosi.

All’ordine del giorno ci sono le comunicazioni della presidente sull’attività svolta nel corso dell’anno 2023. Si passerà quindi all’esame e alla approvazione, del bilancio sociale consuntivo 2023 e poi alla elezione dei componenenti del comitato direttivo per i prossimi tre anni di attività: dal 2024 al 2026. Ci sarà spazio poi per affrontare, come di consueto, le "varie ed eventuali".

"Si ricorda – scrive la presidente – che in prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, di persona o tramite delega ad un altro associato, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega".

L’anno che si è da poco concluso ha visto momenti di grande rilevanza per il Moica tra incontri e conferenze e, soprattutto, il nuovo allestimento del Museo del Ricamo, arricchito da nuove e preziose donazioni.

l.a.