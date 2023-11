Oggi nuova allerta meteo. La pioggia fa ancora paura

Tornano le piogge sulle aree alluvionate e puntualmente scatta l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile. Un’allerta emanata non tanto per i cumulati di pioggia, quanto piuttosto per le condizioni di terreni ed argini saturi dall’alluvione della settimana scorsa e dalle ripetute piogge del fine settimana. Una condizione per la quale, purtroppo, anche precipitazioni deboli possono creare nuovi grattacapi ai residenti già fortemente colpiti dalla fase alluvionale dei giorni scorsi. Vediamo, nel dettaglio, cosa succederà nelle prossime ore. Dopo una mattinata nuvolosa con qualche debole pioviggine, le precipitazioni più forti arriveranno intorno a metà pomeriggio a partire da ovest. Su Pistoia si attendono precipitazioni diffuse, a tratti forti tra la sera e la notte, quando potrebbero comparire anche alcuni temporali. I cumulati di pioggia più elevati sono attesi sui rilievi: qui, tra giovedì e venerdì, si attendono oltre 60mm di acqua, in pianura tra i dieci e i venti di meno.

Nel corso della giornata di domani, invece, il tempo lentamente migliorerà a partire da mezzogiorno, ma rimarranno possibili brevi piogge e o temporali anche in pomeriggio e serata. Sabato e domenica, invece, tempo discreto. E mentre gli occhi di tutti vanno al cielo per scorgere le prime precipitazioni, la mente ritorna alla notte di giovedì quando oltre 150mm di pioggia si sono scaricati tra Pontedera e Prato (passando da Casalguidi, Quarrata e Montale) nel giro di quattro ore. É bene chiarirlo: quanto previsto nelle prossime ore non ha niente a che fare con i cumulati di pioggia fatti registrare in quella tremenda serata di una settimana fa. Piogge di 30-40mm distribuite in 12-18 ore sono la norma in provincia di Pistoia nel mese di novembre e, almeno in questa occasione, non si prevedono temporali forti e persistenti come una settimana fa. L’apprensione per gli argini e per i terreni saturi di pioggia purtroppo, però, è coerente: la pioggia delle prossime 36 ore non aiuterà i lavori di tecnici e volontari che stanno lottando, metro dopo metro, nel consolidare gli argini danneggiati dagli eventi alluvionali della scorsa settimana. La tanto sperata, e quanto mai necessaria, "Estate di San Martino" per ora non si scorge all’orizzonte: occorrerà ancora tenere l’ombrello, e si spera solo quello, a portata di mano.

Francesco Storai