Oggi la vestizione

I festeggiamenti in onore di San Giacomo il Maggiore entrano nel vivo oggi con la tradizionale vestizione della statua di San Jacopo. Nella Basilica della Madonna dell’Umiltà, alle 17.30, Vespri Vigiliari, seguiti alle 18 dalla messa presieduta dall’arciprete della Cattedrale don Luca Carlesi. Intorno alle 18.30 da piazza San Francesco partirà il corteo che in via della Madonna prenderà in custodia il mantello rosso. Verso le 19 il corteo con i figuranti del Comitato cittadino, della Compagnia dell’Orso con musici e sbandieratori, dei rioni Cervo Bianco, Leon d’Oro, Drago e Grifone, percorrerà via Buozzi, via Cavour, via Roma fino al Duomo. Alle 19.15 il mantello rosso, ricevuta la benedizione, sarà posto sulle spalle di San Jacopo dai vigili del fuoco.