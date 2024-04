Oggi la psicologa Ferrara parla di genitori e figli. E domani musica con The Avenger oj Jazz

Super maratona di eventi in questi giorni. Si parte oggi con temi più personali e intimi (ore 17.30) alla San Giorgio con un incontro dal titolo "Qual è la tua trama familiare?", conversazione con la psicologa e psicoterapeuta Cristiana Ferrara sui rapporti genitori-figli (iscrizione, gratuita, a [email protected]). Approfondimento a carattere artistico quello in programma per domani con due iniziative: al Parterre (ore 18) nella sala prove della Banda Borgognoni esibizione dei The Avanger of jazz per preparare il concerto che si terrà alla scuola di musica di Fiesole in occasione della tesi di laurea di Daniele Nesi, soci, amico e insegnante di basso alla scuola della Filarmonica. La band oltre che da Nesi è composta da Matilde Sferlazza, Andrea Valle, Irene Micheli Amodeo, Filippo Brilli e Giovanni Gargini. Sempre dpmani alle 17, a Palazzo Fabroni, conferenza di Carlo Sisi "Dialogo sugli antichi e sui moderni" in un colloquio con Elena Testaferrata sull’opera video di Federico Tiezzi (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Sabato (ore 16.30) al Pantheon degli uomini illustri, incontro organizzato da Voglia di Vivere, per presentare il libro "La pietra e la bestia" di Laura Cappellini in dialogo con Alessandra Chirimischi e con le note della Filarmonica Borgognoni. Sabato e domenica dalle 15 alle 18 visite guidate dagli studenti del Pacini nel circuito dei Musei Civici, anche in lingue straniere; domenica alle 15 a Palazzo Fabroni iniziativa extra rivolta alle famiglie, con bambini e bambine dai 5 ai 10 anni. L’attività è gratuita, per gli adulti è previsto il solo costo del biglietto d’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di venerdì 12 a Pistoiainforma 800.012146.