Oggi "La carezza del diavolo" L’esordio letterario di Vivarelli

Una tragedia che interrompe un amore intenso e poi la fuga, gli intrighi, i pericoli e le insidie nascoste dietro ogni incontro, tutto per inseguire quella luce capace di restituire la vita. È una spy story ambientata tra Stati Uniti, Canada e Europa l’opera prima del giornalista Alberto Vivarelli, appena uscito con "La carezza del diavolo" per Tuscanet. Prima uscita pubblica oggi alle 17 nella sala soci di UniCoop Firenze (viale Adua) in un dialogo tra l’autore, la giornalista Martina Notari e Marco Leporatti della sezione pistoiese UniCoop. Vivarelli è giornalista professionista. Ha scritto per l’Unità, Paese Sera, il Messaggero, Il Tirreno di cui ha diretto le redazioni di Pistoia e Prato. Ha diretto la redazione di Tvl Pistoia. È fondatore e direttore responsabile di ReportPistoia. Le altre presentazioni: 15 aprile (ore 17.30) alla Libreria del Globo e l’11 maggio (ore 21) al Circolo Garibaldi. Il libro è nelle librerie Lo Spazio (Via Curtatone e Montanara 20), Fahrenheit (via Antonelli 35), Globo (via Buozzi 25), Cino-Ubik (via Cino da Pistoia 14). A breve in formato digitale su Amazon-Kindle.