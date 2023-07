Oggi il via ai saldi estivi Confesercenti fiduciosa

Nella giornata di oggi scattano i saldi estivi in Toscana (così come in quasi tutta l’Italia), che termineranno il 4 settembre. Si tratta di vendite di fine stagione diverse da tutti gli anni precedenti, sia a causa della "anomala" partenza infrasettimanale che per il maltempo, che ha fortemente condizionato gli acquisti di capi estivi di maggio e giugno anche nel nostro territorio. Quest’anno la vendita a prezzo ribassato si accompagnerà al rinnovato Codice del consumo, che include alcune importanti novità per commercianti e clienti. Oltre a precisare che ogni annuncio di riduzione deve indicare il prezzo originario, il nuovo Codice stabilisce che quest’ultimo deve essere l’ultimo ribasso applicato nei 30 giorni precedenti. Secondo Sara Rossi del negozio "Segreti" di via degli Orafi a Pistoia, rappresentante di Fismo

Confesercenti (nella foto insieme alla madre Angela Segreti), "in media si spenderanno tra i 150 e i 200 euro, un po’ di più dell’anno scorso, vista anche l’inflazione che ha contribuito ad aumentare il prezzo qualche prodotto e la partenza del clima estivo in ritardo rispetto all’afosa estate del 2022".

"Gli sconti previsti oscilleranno tra il 20 e il 30% – aggiunge – ma si potrà arrivare a punte del 40%". Gli articoli più gettonati? Ovviamente abbigliamento estivo donna e uomo (magliette, short, abiti leggeri), sandali e sneaker donna, ma anche abiti da cerimonia e costumi. E proprio sulla tipologia degli articoli più venduti, sull’andamento delle vendite e sullo scontrino medio, il vicedirettore provinciale di Confesercenti, Stefano Giachetti, ha annunciato che l’associazione ha elaborato un questionario che verrà somministrato ai negozi del settore (calzature, abbigliamento, accessori, intimo) per esaminare e capire come stanno andando realmente i primi giorni dei saldi estivi 2023.

