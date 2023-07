Oggi il ministro Nello Musumeci in visita a Pistoia

Un momento importante che riempie d’orgoglio i tanti impegnati nel mondo della sanità e, in particolare, in quello del soccorso in caso di emergenza. Quest’oggi il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, visiterà la Cross ovvero la Centrale remota operazioni soccorso sanitario di Pistoia, la struttura che opera per conto del dipartimento nazionale di Protezione

civile per coordinare i soccorsi sanitari a livello nazionale in supporto di una o più regioni colpite da una grande emergenza, ne esistono due in tutta Italia, una appunto in città e l’altra a Torino. Il ministro sarà in compagnia del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dell’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini. Saranno inoltre presenti il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese e Piero Paolini, direttore della Cross e dell’area emergenza territoriale 118. L’appuntamento è alle 11 alla Cross che si trova nella sede della Centrale operativa del 118 in viale Matteotti a Pistoia. Centrale operativa del 118 che, tra l’altro, una manciata di giorni fa è stata insignita del prestigioso premio internazionale per il trattamento ictus.