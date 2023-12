Oggi il 102esimo compleanno. Un ebook sulla gestazione dell’Us

È da un articolo del settimanale "Il Popolo Pistoiese" che giovedì 8 dicembre 1921 Pistoia venne a conoscenza della nascita dell’Unione Sportiva Pistoiese. Il trafiletto riportava i nomi del manipolo di pionieri capitanati da Terzilio Bizzarri, numero uno della Ginnastica Libertas, e Ciro Papini, industriale tifoso di calcio, che nei giorni immediatamente precedenti avevano formato il primo storico consiglio direttivo di quella che si configurava coma la prima polisportiva della città. Di quello che è successo nel secolo e oltre di storia arancione si è scritto molto. Più oscura, almeno fino a qualche anno fa, è stata la "genesi" che ha portato a quella riunione dicembrina di fine 1921. Le radici dell’US infatti vanno ricercate nei decenni precedenti, quando il Bizzarri, prima ancora della Grande Guerra, aveva iniziato a tessera la tela per una fusione della sua Libertas con la rivale "Ferrucci". L’obiettivo era la costruzione di uno stadio polivalente, sogno condiviso anche dal Pistoia Football Club, società di calcio nata nel 1911 per iniziativa di Francesco Vallecorsi. Fu il facoltoso Papini a risolvere i problemi di tutti acquistando il terreno sul quale nel 1922 sarebbe sorto il glorioso "Monteoliveto".

Fatti e personaggi chiave di questo percorso di gestazione sono contenuti in un ebook scaricabile gratuitamente dal web a partire da oggi. "Ho pensato di fare un piccolo regalo di Natale anticipato a tutti coloro che a vario titolo, in oltre un secolo di storia, hanno portato e portano rispetto alla storia arancione mettendo a disposizione in forma ordinata e commentata tutte quelle fonti emerse qualche anno fa durante le ricerche per la ricostruzione della storia del Pistoia Football Club – afferma l’autore Giacomo Carobbi, storico e giornalista –. Tra la squadra di Vallecorsi e l’Us a mio avviso esiste un legame forte che in qualche modo andrebbe riscoperto e omaggiato".

