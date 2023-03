Oggi i funerali di Antonella Biagini La famiglia: "Verità sull’incidente"

Si svolgeranno questa mattina alle 10, nella chiesa della Vergine i funerali di Antonella Biagini, 65 anni, morta domenica mattina nel terribile incidente avvenuto sulla via Modenese, all’altezza di Borghetto. La salma sarà poi sepolta nel cimitero della Vergine. Intanto, su disposizione della Procura, pubblico ministero Luigi Boccia, è stata eseguita mercoledì l’autopsia sul corpo della donna. All’esame autoptico ha preso parte anche il medico legale David Forni, di Livorno incaricato dalla famiglia Biagini, che si è affidata agli avvocati Pamela Bonaiuti del foro di Prato e Letizia Zabaroni, per l’eventuale causa risarcitoria.

"I fratelli e la madre della signora Biagini sono stati travolti dalla tragedia – spiega l’avvocato Pamela Bonaiuti –. E’ stato un lutto improvviso. Si tratta di una famiglia molto unita, che ora chiede solo di capire che cosa sia successo quella terribile mattina".

Antonella Biagini lavorava come operatrice socio sanitaria e prestava servizio domiciliare. Viveva a Pistoia insieme alla madre e al fratello. Quella strada però, la Modenese, la conosceva molto bene perché aveva una casa di proprietà a Pracchia. E domenica mattina stava andando appunto nella sua seconda casa per godersi un pomeriggio di tranquillità, quando è avvenuta la tragedia. La donna era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, c’è stato un violento impatto con un’altra auto, alla cui guida c’era un uomo di 51 anni di Firenze, che si è subito fermato a prestarle soccorso. Ma i traumi riportati nell’impatto, violento e frontale, e non hanno lasciato scampo alla donna, che è praticamente morta sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei volontari della Croce Verde di Pistoia, insieme con il personale dell’automedica del 118. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Marcello Piteglio, per i rilievi.

