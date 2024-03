Oggi apre il comitato di Del Fante

Via Roma al numero civico 91, è qui che il centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Guido Del Fante, ha istituito la sede del proprio comitato elettorale per le amministrative del prossimo giugno. Oggi alle 19, il centrosinistra di Agliana inaugurerà la sede del comitato, che sarà un luogo di incontro e partecipazione per tutta la cittadinanza. "L’obiettivo – dichiara Guido Del Fante, candidato sindaco del centrosinistra aglianese – è quello di creare uno spazio aperto e vitale, dove le voci dei cittadini saranno ascoltate e valorizzate. Per questo coinvolgeremo attivamente ogni persona, affinché possa portare le proprie idee, istanze e necessità. Perché solo attraverso la partecipazione attiva possiamo costruire una comunità forte e inclusiva". La coalizione che sostiene Del Fante è composta da Partito democratico, Azione, Partito repubblicano italiano, Agliana in Comune, Rifondazione comunista, Sinistra italiana e Sinistra civica ecologista. L’obiettivo è riconquistare il governo di Agliana: "Per costruire un’Agliana migliore, dove ogni voce conta". Lo stesso Del Fante, nel giorno della presentazione ufficiale della sua candidatura, ha detto: "Partiremo dalla partecipazione, intendendo questo concetto non solo come un metodo di lavoro, ma come l’essenza stessa di Agliana. Vogliamo riportare al centro le persone, le loro proposte, la loro voglia di esserci. Le scelte migliori saranno il frutto del coinvolgimento della nostra comunità, ascoltando chi ha competenze in determinati settori, ma anche chi ha passione e determinate visioni".

Piera Salvi