Oggi apertura straordinaria di Museo e Rifugi Smi E martedì il Carnevale riletto con i manifesti storici

Apertura straordinaria oggi, domenica 19 febbraio, per il Museo e Rifugi Smi di Campo Tizzoro. Durante la giornata sarà possibile visitare i rifugi antiaerei dalle ore 10, 11.30 e 15, in un tour della durata di circa due ore. All’iniziativa collabora l’associazione Cesim, Collezionisti e studiosi italiani di munizioni. Sarà inoltre presentata la partecipazione del Museo con i suoi mezzi all’evento dell’Aviazione Militare a Pratica di Mare per i cento anni dell’Aviazione.

In quella occasione sarà esposto il Macchi C202 prodotto con il duralluminio della Smi attualmente prestato per l’occasione. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0573.36823 oppure collegarsi al sito www.irsapt.it

Anticipiamo inoltre l’evento di martedì prossimo, 21 febbraio, alle ore 16, nella sala Gatteschi, della Biblioteca Forteguerriana dove si terrà un incontro tenuto da Francesca Rafanelli e dedicato al Carnevale, per ripercorrere la storia di questa festività con particolare riferimento alla città di Pistoia e alla ricca collezione di documenti conservata nella biblioteca.

L’appuntamento, che si concentrerà su curiosità, tradizioni, immagini storiche e molto altro, è curato dagli Amici della Forteguerriana. Per l’occasione verrà mostrata, per la prima volta, una selezione di manifesti storici dedicati al Carnevale e non solo, che saranno oggetto di una campagna di raccolta fondi per il restauro, promossa dagli Amici della Forteguerriana. La presentazione sarà accompagnata da letture a tema, a cura di Marco Leporatti. Al termine dell’incontro, i curatori offriranno ai presenti un piccolo buffet di carnevale.

l.m.