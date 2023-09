OGGI alla fortezza

"Se un tesoro vuoi scoprire alla caccia devi venire": l’appuntamento rivolto ai bambini e alle loro famiglie è per oggi per "Incontriamoci in Fortezza". Sarà infatti negli spazi della Fortezza Santa Barbara che alle 15 prenderà il via la divertente iniziativa che vedrà un premio a chi per primo raggiungerà il tesoro. L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione ([email protected] oppure chiamando lo 0573.24212 (solo al mattino dalle 8.30 alle 13.30).