Odissea per andare a lavorare I pendolari ospedalieri invocano i bus sostitutivi per Bologna

Gli operatori sanitari della nostra zona che lavorano negli ospedali di Bologna sono costretti a un’odissea quotidiana a causa dei i lavori sulla linea ferroviaria Prato-Bologna, con interruzione nel tratto di Pianoro. Sono alcune decine di persone che abitano nella provincia di Pistoia e di Lucca, nell’area pratese e fiorentina. Sono infermieri e operatori socio sanitari che lavorano al Policlinico Sant’Orsola e all’Ospedale Maggiore e che abitualmente fanno i pendolari su treni regionali tra Prato e Bologna. Chiedono autobus sostitutivi diretti in entrambe le direzioni tra Prato e Bologna. "I disagi sono costanti – spiega un’operatrice – ma il problema più grosso è la sera. Terminato il turno pomeridiano, per tornare a Prato c’è un bus che parte alle 20.45 e non è diretto. Esce dall’autostrada e va a San Benedetto Val di Sambro. Aspetta l’arrivo di un treno, che qualche volta non passa, poi riparte all’indietro. Facciamo di nuovo la montagna, si riprende l’autostrada e si arriva a Prato alle 23. Da qui, ognuno deve prendere la propria auto per andare a casa. Il dramma è quando abbiamo il turno la mattina successiva. I bus da Prato che ci consentono di arrivare puntuali, partono alle 4.40 e alle 5.15. Quanto possiamo dormire? Ho provato ad andare in treno fino a San Benedetto e da lì prendere l’autobus per Bologna, ma c’è il rischio di rimanere a piedi, perché un pullman che viaggia in autostrada deve avere solo passeggeri seduti. Chiediamo che il bus che parte la sera da Bologna arrivi diretto a Prato, via autostrada, senza fermate. Abbiamo pagato un abbonamento e il servizio è pessimo e questa situazione dovrebbe durare fino a settembre". Aggiunge un’infermiera: "Abbiamo seri problemi con il servizio sostitutivo di Fs per tutto il periodo estivo. Finora non sono servite a niente le numerose mail per chiedere bus diretti, inviate al Trasporto pubblico locale della regione Toscana, al Comitato pendolari, al sindaco di Prato e alla segreteria del presidente della regione Emilia-Romagna. Pernottare a Bologna è troppo oneroso. Devono mettere autobus diretti".

Piera Salvi