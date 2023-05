"Occupazione di bassa qualità" Gioffredi lancia l’allarme-redditi

"Continuiamo ad essere l’anello debole dell’area metropolitana ed il rischio di una povertà sempre più diffusa appare davvero dietro l’angolo: sono questi gli aspetti sui quali gli amministratori locali devono concentrarsi". L’appello, al limite dell’allarme, viene lanciato dal segretario provinciale della Cgil, Daniele Gioffredi, all’indomani delle manifestazioni che hanno messo il mondo del lavoro al centro della discussione: in primis, ovviamente, il 1° maggio e poi la presenza congiunta in piazza lo scorso sabato a Bologna di Cgil, Cisl e Uil per protestare contro le manovre economiche e lavorative messe in atto dall’attuale Governo. La riflessione di Gioffredi, in questo caso, prende spunto dai dati pubblicati di recente dal centro studi "Guglielmo Tagliacarne" in merito ai redditi di lavoro dipendente pro-capite.

"La fotografia che ne deriva – ammette il segretario provinciale Cgil – è che la nostra provincia sia posta in una fascia più bassa di regioni che hanno situazioni peggiori della Toscana stessa e siamo ai livelli di Massa ovvero nell’area metropolitana la distanza è notevole da Firenze e Prato. Questo perché il lavoro è povero e con bassa qualità di occupazione. Gli avviamenti sono prevalentemente a tempo determinato (56,6%) oppure a progetto o tirocinio, mentre le posizioni a tempo indeterminato sono prevalentemente di part-time". Questa classifica redatta sui redditi è guidata da Milano con un valore pro-capite annuo di 30.464,86 euro, con un incremento del 6,7 fra il 2019 ed il 2021, davanti a Bolzano e Bologna. Come detto, Firenze è al 7° posto e Prato al 24°, entrambe in netto calo intorno al 6-7% nell’arco di due anni, mentre Pistoia fa registrare un +1,5%, ma in deciso ritardo. La classifica è chiusa da Rieti con 3.317,55 euro.

"Il problema di fondo è che negli ultimi vent’anni il quadro occupazionale in provincia è mutato strutturalmente – prosegue Gioffredi – visto che sul finire degli anni Novanta il 70% dei lavoratori era nell’industria e manifatturiero mentre oggi il 68% trova lavoro, precario e instabile, nel terziario o nei servizi, con un 13% per il vivaismo e l’edilizia unitamente al 19% nell’industria. Un’altra motivazione altrettanto importante è che, nel periodo compreso dall’analisi, Pistoia ha avuto una incidenza della cassa integrazione che la mette fra le prime quindici province in Italia con un +277% rispetto al 2018 e, di conseguenza, il reddito diminuisce. A questo, infine, si uniscono pensioni che fanno fatica ad arrivare a 1.200 euro al mese, anche questo è il dato più basso della Toscana e con una povertà del genere poi le ripercussioni sono su tutti i redditi".

Fra le motivazioni che hanno portato i sindacati in piazza nei giorni scorsi le misure ritenute insufficienti messe in atto dal Governo, dalla reintroduzione dei voucher alla liberalizzazione dei contratti a termine fino allo stop al reddito di cittadinanza. "Gli ultimi dati a riguardo non sono incoraggianti – conclude Daniele Gioffredi – visto che a marzo scorso la media fra reddito e pensione di cittadinanza era di 512 euro in provincia, sempre la più alta in Toscana. Confrontandolo, poi, con l’inflazione territoriale al 13%, si capisce quanto forte sia l’erosione del potere d’acquisto. C’è bisogno di tornare a rendere attrattivo economicamente questo territorio, incentivando investimenti di carattere produttivo e deve essere una priorità per tutti gli amministratori locali".

Saverio Melegari