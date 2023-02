Occupazione, 4.460 assunzioni nel trimestre

La ripresa economica ha il segno più anche sul fronte occupazionale: ed è questa la vera cartina tornasole. Secondo lo studio Excelsior – firmato da Unioncamere-Anpal – il mese di gennaio ha portato in provincia di Pistoia 1.660 posti di lavoro, un numero importante destinato a lievitare fino a quota 4.460 nelle previsioni allargate al primo trimestre. Una doppia buona notizia perché la cifra è importante anche rispetto allo stesso periodo (gennaio-marzo) dell’anno precedente: più 340 unità. "Nel 28% dei casi le entrate sono con contratto a tempo indeterminato o apprendistato, mentre nel 72% dei casi a termine. Nel 30% dei casi si tratta di assunti under 30 – continua il report –. Tra i profili più ricercati operai specializzati e conduttori impianti (41%), dirigenti, specialisti e tecnici (22%), professioni commerciali e servizi (18%) e profili generici (12%)". Balza agli occhi, poi, la preoccupazione che accomuna 54 imprese pistoiesi su cento per quanto riguarda la difficoltà di avere candidati in linea con le richieste. Uno scenario critico che si cerca di contrastare quotidianamente sul territorio attraverso vari strumenti. Uno su tutti l’attività svolta dall’agenzia Omnia formazione e lavoro – parte del sistema Confcommercio Pistoia Prato – che si occupa e...