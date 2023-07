"Occorre sostenere l’ossatura delle Pmi con investimenti e strumenti agevolativi"

PISTOIA

Un quadro, quello rappresentato nel 1° Report Economia, che "basandosi su oltre 600 dati contabili delle imprese amministrate – spiega Cinzia Grassi, direttrice generale della Cna Toscana Centro –, mette in luce una situazione economica apparentemente in netto miglioramento, perché dopo la pandemia e il rimbalzo dei dati del 2022, ci sono dei ricavi in assoluta tendenza di aumento, con un +6,3% di fatturati, ma dall’altro lato mette in evidenza le ombre che già nel 2022 scontiamo per effetto dell’aumento dei costi energetici e delle materie prime, causati dalla guerra". Tutto ciò ha portato ad una riduzione della redditività per le imprese.

"Questo vuol dire – riprende – che in realtà abbiamo difronte un’impresa resiliente nonostante gli shock esterni, quindi pandemia, guerra, aumenti delle materie prime e dei costi energetici, ma dall’altro lato abbiamo imprese che stanno riducendo i loro margini, nonostante i rimbalzi e gli aumenti del Pil che ci sono stati nel 2021 e nel 2022". Da qui l’esigenza di attenzionare il sistema e l’ossatura delle piccole e medie imprese. "Le Pmi – prosegue Grassi – rappresentano l’ossatura dell’intero Paese, del nostro sistema manifatturiero e delle filiere produttive, che devono essere sostenute con investimenti e con strumenti agevolativi, senza dimenticare l’aumento degli oneri finanziari, che per effetto dell’innalzamento dei tassi di interesse, sta incidendo sui bilanci aziendali. Per questo ci rivolgiamo alla Regione, per tutti quelli che saranno i nuovi strumenti finanziari messi a disposizione con la nuova programmazione Por Fesr 2021-2027, sulla quale noi scommettiamo, soprattutto perché anche gli strumenti di finanza agevolata rappresentano un sistema per rendere competitive le imprese".