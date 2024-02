"Occorre cambiare mentalità"

"L’attenzione dell’amministrazione comunale – ha spiegato il consigliere Nerozzi – è nei cantieri che operano per conto del Comune, anche grazie ai funzionari responsabili. Ma vogliamo anche sensibilizzare e informare le imprese locali. Abbiamo invitato Alberto per avere la testimonianza diretta di chi rivive quei momenti drammatici. La vicinanza, il cordoglio, il lutto, sono le espressioni dei primi giorni, ma ci deve essere altro per la consapevolezza che qualcosa sta cambiando. ’Mai più’ – ha sottolineato – è un ritornello che stanca e lo dico da operatore del servizio di prevenzione". Nerozzi ha annunciato che presenterà una mozione per sensibilizzare le aziende del territorio e per informarle sulla norma che riguarda la responsabilità amministrativa, applicata solo da aziende che devono certificare la qualità. "Non ci sono obblighi né sanzioni se non viene applicato questo protocollo – ha spiegato –. Molte piccole aziende non ne sono nemmeno a conoscenza. Ma essere in regola non basta, serve un cambio di mentalità. Per questo – ha concluso – ci siamo già messi in moto con varie imprese".