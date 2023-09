Occhi elettronici per la sicurezza In arrivo quaranta nuove telecamere

Il Comune provvederà ad aumentare il sistema di videosorveglianza cittadino con oltre quaranta telecamere (nel segno della continuità con una prima operazione annunciata in passato), alla luce di un contributo statale che ammonta a circa 50mila euro, da sommare a risorse comunali dello stesso importo. Questa l’ultima novità legata al tema della sicurezza, con l’amministrazione che proprio nei giorni scorsi ha affidato a una società di Bagno a Ripoli il compito di aggiornare il progetto esistente sulla base della nuova normativa costituita. Nel 2021, l’amministrazione Lunardi aveva già annunciato un nuovo regolamento comunale in materia di disciplina della videosorveglianza che, fra le altre cose, prevedeva la possibilità per i soggetti privati di contribuire all’installazione di occhi elettronici per la sicurezza. Poche settimane fa, il Comune è risultato fra gli enti ammessi al finanziamento del Ministero dell’Interno per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. Si tratta di poco più di 49mila euro, con gli uffici comunali che avevano tuttavia previsto, per il 2023, lo stanziamento di circa 99mila euro per la sorveglianza. Una cifra che sarà quindi parzialmente coperta dal contributo, per un’opera complessiva da quasi 100mila euro. A seguito dell’esito positivo del bando, si è quindi reso necessario l’adeguamento del precedente progetto che risale a un biennio fa. I nuovi apparecchi elettronici dovrebbero a quanto pare servire in primis per la lettura delle targhe dei veicoli. Ecco perché le telecamere dovrebbero essere installate anche all’entrata e all’uscita del paese (aggiungendosi alle altre).

"Nuove telecamere che si focalizzeranno sui punti sensibili del territorio – ha commentato il sindaco Piero Lunardi – nell’ottica della sicurezza". Per un contributo che va oltretutto ad aggiungersi ai 25mila euro recentemente ottenuti dalla Regione, sempre per la videosorveglianza.

"L’obiettivo di questi progetti non è ovviamente quello di trasformare Serravalle in un “Grande Fratello“– ha concluso il vicesindaco Federico Gorbi –, ma quello di fornire maggior supporto alle forze dell’ordine e alla polizia municipale, e di conseguenza alla cittadinanza. Già nel recente passato le telecamere si sono inoltre rivelate decisive anche per ricostruire la dinamica di alcuni incidenti stradali, a esempio".

G.F.