Obiettivo ’rifiuti zero’. Sì alla strategia internazionale. Passa la mozione di Nerozzi

Approvata dal consiglio comunale l’adesione alla strategia internazionale "Rifiuti zero" per il contenimento degli effetti della crisi climatica. La mozione, presentata dal consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi (delegato all’ambiente e transizione ecologica, in foto) è stata discussa giovedì 21 marzo, alla vigilia del vertice dell’assemblea del Cis che ha dato il via alla proroga di tre anni più uno per l’attività dell’inceneritore di Montale. La mozione è stata messa ai voti dopo che erano stati accolti due emendamenti: uno formale di Nerozzi, l’altro per una integrazione di Massimo Bartoli (M5s): "Per chiedere come punto saliente per avviare la strategia Rifiuti zero, l’impegno del sindaco nell’assemblea dei Comuni proprietari, dove sarà deciso il futuro dell’inceneritore di Montale, a sostenere la ferma posizione di chiusura al 31 dicembre 2024". L’ampia discussione ha, inevitabilmente, toccato il futuro dell’impianto che sarebbe stato deciso il giorno dopo. La mozione è passata con 13 voti favorevoli (centrodestra, Pd-Agliana insieme, M5s) e astensione di Agliana Civica che, pur ritenendo valido il progetto, ha rilevato che era preferibile affrontarlo dopo l’assemblea del Cis. La mozione prevede di avviare un percorso verso "Rifiuti zero" con un’attenta politica della gestione dei rifiuti, che punta al riuso e al massimo recupero riducendo al minimo i rifiuti indifferenziati. "Sono troppe le promesse non mantenute – ha rilevato Silvio Buono, capogruppo di Agliana civica – dalla raccolta differenziata porta a porta, che doveva portare a una riduzione delle tariffe e invece ci sono sempre più aumenti. Le persone come possono credere in questo nuovo progetto, anche se è valido?". Bartoli ha ricordato le proposte da lui fatte come le mozioni plastic free e riconversione dell’inceneritore in impianto di riciclo di assorbenti igienici. "Mozioni approvate – ha detto Bartoli – ma non prese in considerazione. Noi abbiamo sempre creduto in Rifiuti zero e votiamo a favore, ma è una contraddizione iniziare questo percorso con l’inceneritore attivo. Quanto ai costi per la chiusura e la bonifica, ricordo che Agliana ha pagato per progetti d’inceneritori mai costruiti. Quindi perché non dovrebbero pagare i costi di chiusura e bonifica i Comuni dell’Ato che bruciano i loro rifiuti nel nostro impianto?".

Piera Salvi