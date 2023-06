Obiettivo prevenzione Bure e Brusigliano nei maxi-investimenti per le casse d’espansione

Da un lato la preoccupazione di avere, almeno a Pistoia città, oltre l’80% della popolazione che è a rischio alluvione in caso di grave evento calamitoso e dall’altra la consapevolezza che, nel corso degli ultimi anni, di lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove casse d’espansione ne sono stati fatti parecchi ma, come sempre, la prevenzione non basta mai. Le opere messe in atto dai vari enti, dal Consorzio di Bonifica alla Regione fino ai Comuni, sono fondamentali in tutte le loro sfaccettature: perché le aree allagabili senza inficiare sulla vita delle persone e non mettendo a rischio le abitazioni sono sempre ben accette, così come dovrebbero essere regolari anche le opere di sfalcio, potatura, taglio dell’erba sui torrenti più importanti, ed anche sui fossi secondari, per evitare che in caso di piene alberi, tronchi e quant’altro possano andare ad impedire il regolare deflusso delle acque. Sul fronte delle casse d’espansione, nella zona di Quarrata molto è stato fatto con quella di Pontassio per mettere in sicurezza il torrente Stella, inaugurata nel 2019, con l’apertura di una vasta area priva di insediamenti anche alle porte di Casalguidi, per non parlare di quel che è stato fatto alla Querciola e in altre zone di Quarrata.

Ma le notizie positive sono legate anche al futuro, visto che grazie ai fondi Pnrr la Regione non più tardi di quaranta giorni fa ha annunciato un importante investimento da 14 milioni e 200mila euro per la cassa d’espansione del torrente Bure a Case Barelli che andrà ad alleggerire notevolmente la pressione idraulica sulla zona alla confluenza con la Settola ed il fosso Bulicata e, ancora più a valle, rendere più agevole lo scorrere delle acque della Brana. Una zona che, come emerge anche dai dati Ispra pubblicati nell’articolo a fianco, è a serio rischio di esondazione.

L’altro oggetto del contendere, questo molto più complesso, riguarda invece la cassa d’espansione che dovrà essere realizzata intorno al Brusigliano ed all’ospedale San Jacopo. Qui siamo fermi, sostanzialmente, all’accordo di collaborazione fra Regione e Comune che risale al luglio del 2020 che andava, di fatto, a sostituire la precedente ipotesi – sostenuta per anni – di farla ai laghi Primavera per alleggerire la pressione per quanto concerne l’Ombrone. All’epoca fu detto che doveva essere il Genio Civile Valdarno Centrale a curare la valutazione di fattibilità attraverso una serie di approfondimenti a cominciare da quelli sul comportamento idraulico dell’opera, in particolare in termini di efficacia sull’abbassamento del picco di piena in transito lungo l’asta del torrente Ombrone, che porti benefici anche sulla sicurezza dei territori a valle di Pistoia, particolarmente soggetti a frequenti allagamenti. Un’opera che dovrà convivere con la presenza del vicino ospedale e, soprattutto, con la necessaria bonifica del Brusigliano, al centro da anni di forti polemiche per la discarica a cielo aperto vicino al campo rom che, in tal caso, dovrebbe trovare anche una nuova collocazione.

red.pt.