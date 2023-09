Obiettivo inclusione con il teatro ad Agliana: tutti pronti per il nuovo progetto "Inclusivamente"

"Inclusivamente" è il nuovo progetto a favore dei diversamente abili dell’associazione Gianluca Melani, che conta sul contributo della Fondazione Caript. Il progetto si svolgerà da ottobre 2023 a giugno 2024 e ricalcherà quello appena terminato "TeatrAbile". "Perché – spiegano dall’associazione – è fondamentale dare stabilità per ottenere risultati e crediamo che così facendo possiamo stimolare al massimo i nostri ragazzi. Un grazie infinito alla Fondazione Caript, che da anni finanzia i nostri progetti. Con il loro aiuto possiamo programmare le nostre attività e avvalerci di figure qualificate. Inoltre, un doveroso ringraziamento a tutte le persone che ci vogliono bene e che ci sostengono con il loro contributo. Infine – concludono dalla Gianluca Melani –, un grazie immenso ai nostri volontari: senza il loro aiuto e il loro amore tutto questo non sarebbe possibile". Il progetto "TeatrAbile" si è svolto da settembre 2022 a luglio 2023. "Massimo Bonechi e Chiara Ciofini – fanno sapere dall’associazione – ci hanno fatto vivere l’esperienza del teatro sociale, attività per noi completamente nuova, che è stata un’esperienza esaltante. I nostri ragazzi e anche i volontari hanno dato il meglio di loro stessi nei vari esercizi che gli operatori proponevano e gli stimoli sono stati tantissimi. Questa attività si è integrata benissimo con la danza – prosegue l’associazione –. Le maestre della Scuola Isabella di Quarrata sono state di un’empatia unica e anche il maestro di musica Ernesto Biagi ha dato il meglio di sé. Nei ragazzi ci sono stati dei miglioramenti oggettivi e la difficoltà maggiore è stata riuscire a stimolare tutti, catturare l’attenzione di tutti, visto le numerose patologie all’interno del gruppo, composto da venti partecipanti".

Dall’associazione Gianluca Melani spiegano inoltre: "Da ottobre 2022 a giugno 2023 siamo stati presenti due volte a settimana nella palestra dell’istituto Capitini di Agliana, messa a disposizione dall’Asd Centro Minibasket Agliana, dove cinque operatori coadiuvati dai nostri volontari hanno proposto un’attività ludico sportiva non a fini riabilitativi. Vederli muovere, divertirsi, impegnarsi al massimo delle loro possibilità, non ha prezzo". Infine, tra le numerose attività svolte ci sono le uscite a Mirabilandia e al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Esperienze indimenticabili. Ora operatori, volontari e utenti sono pronti ad affrontare un altro anno ricco di attività e di emozioni.

Piera Salvi