Obiettivo fiumi più sicuri "Lavori per 160mila euro"

Nel Piano attività 2023 del Consorzio di bonifica Medio Valdarno, sono previsti interventi straordinari a beneficio del territorio aglianese. Nel Piano, informano dal Consorzio, sono compresi e finanziati l’adeguamento dell’argine destro del torrente Bure, in località Spedalino, nel comune di Agliana, per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione e l’adeguamento delle rampe e viabilità di servizio funzionale alla manutenzione del torrente Brana e del fosso del Casale nella provincia di Pistoia. Si tratta di investimenti per un totale di 160mila euro, che saranno attuati entro la fine dell’anno o all’inizio del prossimo anno. E’ confermata la consueta manutenzione ordinaria mediante sfalcio, che è prevista per un totale di 60 chilometri su due passaggi all’anno in tutto il reticolo in gestione del territorio comunale di Agliana.

Ci sono poi le manutenzioni incidentali alla bisogna. Da ricordare l’adeguamento degli argini del fosso Acqualunga, a monte della confluenza con il torrente Brana, che era già nei programmi e finanziamenti degli anni scorsi. Sulla questione del cedimento della sponda in sinistra idraulica del torrente Brana, in prossimità della confluenza con il Calice, come ha spiegato nei giorno scorsi il Consorzio di bonifica Medio Valdarno, in seguito alle preoccupazioni sollevate dai cittadini residenti a Ponte dei Bini e zone limitrofe, la situazione, a seguito di sopralluogo, report e registrazione sui gestionali del Consorzio, è stata sottoposta al competente Genio Civile Valdarno centrale della Regione Toscana. "Le situazioni su un reticolo idrografico di 5.600 chilometri possono essere molte – spiegano dal Consorzio – e dunque sono raccolte tutte, registrate e monitorate, poi vengono affrontate e risolte secondo un ordine di priorità dettato dal grado di rischio idraulico. Come Consorzio, insieme al Genio Civile, siamo consapevoli di molte criticità presenti su un vasto reticolo del comprensorio e diamo priorità alle situazioni più pericolose dal punto di vista della sicurezza idraulica, registrandole valutandole e monitorandole comunque tutte".

Piera Salvi