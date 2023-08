Oasy Contemporary Art, arte e natura si fondono a Pistoia

Uno spazio di straordinaria suggestione sarà inaugurato il 5 agosto. C’è però da guadagnarsela questa emozione, attraverso un sentiero che inizia in prossimità del paese di Piteglio ed è già parte dell’avventura. Si inizia così quel percorso, magistralmente riassunto dalle parole di Andrea Manes, in cui arte e natura si fondono in un modello di conservazione attiva. Per festeggiare l’apertura, per l’intera giornata dalle 11 alle 17, Oasy Contemporary Art sarà ad ingresso gratuito. Sino al 5 novembre poi, sarà aperto dal mercoledì alla domenica, sempre dalle 11 alle 17, con ingresso a 12 euro (bambini sino a 10 anni gratuito). Ad OCA l’arte si integra con la natura, con il luogo che la ospita, ed attende il visitatore alla fine del suo viaggio, per proporgli un mondo nuovo, da scoprire e creare insieme. Sotto la direzione artistica di Emanuele Montibeller, quest’anno, ad inaugurare questa splendida location sono stati invitati l’artista David Svensson e il fotografo Massimo Vitali, la cui mostra è stata curata da Giovanna Calvenzi, con due progetti pensati apposta per OCA e per l’idea che il luogo vuole portare con sé. Idea secondo cui proteggere la natura non significa proibirne la fruizione, ma viverla secondo la cultura del rispetto e della conoscenza.

Andrea Nannini