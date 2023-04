Nuovo ufficio per i turisti "L’accoglienza al centro per la nostra promozione"

"Finalmente Pistoia ha un luogo di accoglienza turistica moderno, bello e soprattutto in un edificio pubblico, il Palazzo comunale, e nel cuore della città". Così il sindaco, Alessandro Tomasi, inaugurando ieri mattina il nuovo ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune di Pistoia, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore al turismo Alessandro Sabella, del vescovo Fausto Tardelli e del presidente della Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri. "Qui si accolgono i turisti, i pellegrini, ma anche i cittadini che vogliono informazioni su quello che avviene in città – ha aggiunto Tomasi –. La realizzazione di una città turistica è un percorso difficile, che deve puntare alla qualità: questo è un altro tassello che va in quella direzione e si aggiunge a tutti i lavori che abbiamo fatto in questi anni".

I nuovi locali, attigui alle sale espositive del piano terra, che continueranno ad ospitare mostre e installazioni temporanee, sono stati completamente rinnovati grazie a un progetto curato e finanziato, per un importo complessivo di centomila euro, dalla Fondazione Caript. Si tratta di un intervento che restituisce valore agli elementi architettonici di rilievo dei locali, come le aperture, il bozzato in pietra, compreso uno sportello finemente lavorato di un‘antica cassaforte che è custodita nella sala. Lasciato il Palazzo dei Vescovi oltre due anni fa, il nuovo ufficio informazioni e accoglienza turistica si stabilisce così in via definitiva al piano terra di Palazzo di Giano, affacciato sulla piazza principale di Pistoia, vero snodo turistico per coloro che arrivano in città e vogliono visitarne monumenti, musei, piazze e punti di attrazione.

"L’inaugurazione di questo ufficio – ha sottolineato l’assessore Sabella – è un importante passo avanti per l’accoglienza turistica e per il lavoro che stiamo portando avanti come Ambito turistico, di cui il Comune di Pistoia è capofila, in collaborazione con la Regione al fine di promuovere e valorizzare il nostro territorio. Le aspettative per la primavera e l’estate sono buone – ha aggiunto l’assessore –, stiamo programmando molti eventi e le strutture ricettive ci comunicano che già per Pasqua sono sold out. Siamo impegnati, insieme a Toscana Promozione, nelle varie fiere, con prodotti specifici legati ai cammini, ai percorsi bike, alla città d’arte e a tutte le eccellenze del nostro Ambito, non ultima l’enogastronomia". "Con l’ufficio che viene inaugurato oggi e il bookshop che abbiamo realizzato nell’Antico Palazzo dei Vescovi – ha evidenziato il presidente Zogheri – adesso sono due le strutture in piazza Duomo dedicate alla cultura e a tutto quanto può contribuire a valorizzare il nostro territorio, a servizio dei pistoiesi e dei turisti. Credo che abbiamo realizzato uno spazio bello e funzionale per svolgervi compiti essenziali come quelli dell’accoglienza e dell’informazione".

Patrizio Ceccarelli