Nuovo sopralluogo a Vicofaro La polizia municipale in azione Il don: "Emerse poche criticità"

È stato dimesso ed affidato ad una struttura del territorio il migrante di 25 anni risultato positivo alla tubercolosi ospite del centro di accoglienza di Vicofaro, ricoverato da giorni all’ospedale San Jacopo. Al momento il giovane sta bene e – da quanto apprendiamo – non è più contagioso. Lo fa sapere don Massimo Biancalani che vuole al tempo stesso ringraziare tutti gli operatori sanitari che in questo periodo si sono occupati della salute del migrante. Intanto mercoledì scorso all’indirizzo di via Santa Maria Maggiore è scattato un nuovo sopralluogo della polizia municipale di Pistoia che ha registrato le condizioni dei locali in cui vengono ospitati i migranti ma soprattutto verificato l’assenza dei sacchi di rifiuti che avevano, nelle scorse settimane, messo in allarme nuovamente i residenti di zona.

Le criticità maggiori sono state registrate nei locali adibiti a dormitori dove risulterebbe scarso il ricambio d’aria. "Il giardino della parrocchia è libero dai rifiuti – viene messo a verbale dagli agenti della Municipale – Nell’aula parrocchiale dove sono sistemati 34 posti letto, teli e coperte limitano il ricambio d’aria". Stessa criticità sul ricambio d’aria è stata verificata in un lato del chiostro dove sono state allestite 20 postazioni letto.

La polizia municipale si è poi spostata all’interno della chiesa. "Al piano terra sono state allestite sei postazioni letto – spiegano nel verbale gli agenti – mentre al piano superiore adibito a dormitorio, erano presenti 38 postazioni di materassi appoggiati su rete. Altre trenta postazioni letto a castello sono presenti al primo piano dell’ex chiesina". Insomma un verbale che, secondo don Biancalani, non presenta grandi criticità sotto il profilo normativo, ma che sicuramente è funzionale per rendersi conto di come intervenire sul centro di accoglienza di via Santa Maria Maggiore anche alla luce dei fondi regionali assegnati alla Società della Salute che dovranno essere investiti per decongestionarlo.

Nei giorni scorsi il Comitato dei residenti ha chiesto con una lettera alle istituzioni di non abbassare l’attenzione su Vicofaro e di partecipare al prossimo tavolo organizzato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per spiegare la loro posizione.

