Nuovo servizio. A Piteglio apre un emporio

Presentato nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco, Luca Marmo e dell’assessore Clio Cinotti, un piccolo Emporio Polifunzionale nella frazione di Piteglio nel Comune di San Marcello Piteglio. "L’Emporio – spiega la Pro Loco - è nato in risposta alla difficile situazione formatasi in seguito alla chiusura per ferie, fino al 28 marzo, dell’unico servizio ancora presente a Piteglio, la Casa della Musica, bar pizzeria e ristorante, con all’interno anche un piccolo spaccio di generi alimentari dove gli abitanti della frazione trovavano il pane fresco e generi vari. La Pro Loco di Piteglio ha compreso subito le difficoltà che si sarebbero create, non solo ai paesani ma anche ai turisti e pellegrini che, percorrendo il Cammino di San Bartolomeo, passano in paese convinti di trovarci un punto di rifornimento. Grazie alla disponibilità degli uffici comunali, dell’ASL e dei tanti volontari della Pro Loco di Piteglio – prosegue la nota - è stato possibile aprire in una settimana un Emporio Polifunzionale, nuova categoria merceologica regionale per i Comuni Montani, nata proprio per ovviare a queste difficoltà diffuse nei piccoli borghi montani. L’Emporio si trova nella Piazza principale, nell’edificio che ospitava la banca, e consentirà l’acquisto di pane, pasta, farina e tutti i beni di prima necessità. Si ipotizza anche una collaborazione con le aziende locali per la distribuzione di prodotti tipici della Montagna Pistoiese". L’Emporio è aperto da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e sabato e domenica dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Andrea Nannini