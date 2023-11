Nuovo scontro sui bus. Il Pd va all’attacco: "L’Amministrazione non ha gestito il piano"

Prosegue su un doppio filone la polemica attorno a Autolinee Toscane dopo la rimodulazione del servizio bus avvenuta lo scorso 1° novembre. Da una parte gli utenti e gli abbonati che, quotidianamente, segnalano disservizi e problematiche sulle tratte provinciali. Dall’altro, lo scontro politico tra centrodestra e centrosinistra, con rimpalli di accuse da una parte all’altra. Nelle scorse ore si è fatto sentire il centrosinistra: il Partito Democratico, attraverso il consigliere comunale Boanini, si è rivolto ai consiglieri di Fratelli d’Italia Capecchi e Pelagalli: "Il centrodestra incolpa il Partito Democratico di essere concausa dei disservizi bus. In realtà, il comune di Pistoia a guida Tomasi, si era preso l’onere di dover progettare tutto il trasporto pubblico locale del proprio territorio per fornire alla provincia tutte le tracce da integrare nel progetto famigerato T2, entrato in vigore dal 1 novembre 2023. Perché non ha segnalato fin da subito le aree di maggiore criticità? Perché si è dovuto aspettare l’entrata in vigore per poi gridare allo scandalo? Evidentemente, la destra pistoiese ha preferito stare sull’albero a cantare per poi gridare allo scempio e all’incapacità di governo della Regione e della Provincia. Siete al governo della città da sette anni, avevate modo di intervenire sulla programmazione dei bus e non lo avete fatto. Prendetevi le vostre responsabilità".

Intanto, mentre la polemica rimbalza sui banchi della politica, ci sono altre segnalazioni di cittadini sui disservizi in corso. Tra le zone più disagiate rimane quella di Quarrata. Qui, addirittura, c’è chi pensa di far cambiare scuola al figlio dopo la sfilza di arrivi in ritardo in classe causati dai bus. "Mio figlio è in prima superiore – racconta Gianna Lunardi, residente a Quarrata – e va scuola in viale Adua a Pistoia. Dal primo novembre risulta praticamente impossibile essere in classe all’orario giusto. Cinque anni di questo calvario per raggiungere, in ritardo, la scuola sarebbero un incubo. Ho seriamente pensato di mandarlo ad un’altra scuola, meglio collegata, come ad esempio quella di Agliana dove va mio figlio maggiore". Proprio i cittadini di Quarrata hanno annunciato un incontro aperto al pubblico per stasera alle ore 21, al circolo "La Tranquillona" alla Ferruccia. L’incontro, aperto a tutti, vuole organizzare un "fronte comune" tra gli utenti di Autolinee Toscane della zona di Quarrata.

Francesco Storai