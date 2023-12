Nuovo progetto per la SS 66: "Approvato l’emendamento"

Due passaggi importanti con al centro il tema della viabilità. Durante la discussione sulla manovra finanziaria sono passati all’unanimità in Consiglio regionale un ordine del giorno e un emendamento di Fratelli d’Italia (primo firmatario Alessandro Capecchi) che vanno nella direzione di migliorare la viabilità della nostra provincia.

L’emendamento ha l’obiettivo di avviare un nuovo progetto di studio per la viabilità della SS66 in modo da migliorare i collegamenti tra la montagna pistoiese e la piana. "Da tempo – dice Capecchi – sosteniamo che gli interventi sulla SS 66 devono essere complessivi e deve essere studiato il miglior tragitto possibile non limitandosi al bypass di San Marcello". Con l’ordine del giorno, invece, la giunta Giani si impegna a stanziare nella prima variazione di bilancio contributi straordinari alla Provincia di Pistoia per realizzare il progetto esecutivo della variante alla Montalese.

"È da più di 20 anni che attendiamo un collegamento viario tra Sant’Agostino e Montale che consenta di alleggerire, soprattutto dal traffico pesante, l’ultimo tratto della via Montalese prima di Pistoia, che attraversa gli abitati di Santomato e Pontenuovo – dice ll consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione infrastrutture Alessandro Capecchi – . L’incarico per la progettazione della variante Montalese è stato affidato nel settembre del 2022 e ad agosto si è concluso lo studio di fattibilità eseguito dalla Provincia, ci auguriamo che questo nuovo impegno della Giunta regionale acceleri la realizzazione del progetto". "I cittadini attendono con urgenza questo intervento – conclude – così come le imprese della zona di Sant’Agostino per sviluppare la viabilità e la zona industriale verso la parte est".