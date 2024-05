Nuovo portale dedicato alla scuola. Un click per accedere a tutti i servizi

Il Comune di San Marcello Piteglio ha previsto la migrazione delle procedure di iscrizione ai servizi scolastici, che avverranno, dal prossimo anno scolastico, con modalità telematica. Con una nota pubblicata sul sito del Comune, oltre che sui canali social: "si informano i genitori degli alunni iscritti a frequentare uno dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale che, a partire dal prossimo anno scolastico 2024-2025, sarà prevista una specifica procedura di iscrizione al servizio di mensa scolastica; pertanto, l’iscrizione al suddetto servizio non sarà più effettuata d’ufficio per tutti gli alunni iscritti a frequentare i plessi scolastici presenti sul territorio del Comune di San Marcello Piteglio. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, dalla sezione Servizi On Line del sito web istituzionale del Comune di San Marcello Piteglio, utilizzando alternativamente Spid oppure Cie". A spiegare la logica e tranquillizzare i meno abituati alle procedure informatizzate è il sindaco, Luca Marmo: "come tutte le novità c’è bisogno di una messa a regime, per questo è previsto un percorso di accompagnamento dedicato a chi ne abbia necessità, si tratta di una semplificazione rispetto al metodo precedente, che spero e credo andrà a regime in tempi ragionevolmente brevi". Saranno informatizzate anche altre procedure di competenza dell’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici, ossia l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, l’istanza di contributi comunali di sostegno alla prima infanzia e la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto degli abbonamenti al Tpl. Sul sito https://www.comune.sanmarcellopiteglio.pt.it/it-it/avvisi/2024/istruzione-e-scuola, si trovano ulteriori spiegazioni. Informazioni all’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune.

Andrea Nannini