Nuovo oratorio Don Milani Uno spazio per i giovani

Una mattinata di vera gioia per la parrocchia di San Piero e per tutta la comunità. Il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, ha inaugurato ieri il nuovo Oratorio Don Milani, uno spazio ampio e bellissimo che sarà soprattutto luogo di formazione e sana aggregazione per i giovani e che dà nuova vita all’ex pista di pattinaggio. Con monsignor Tardelli hanno tagliato il nastro il sindaco di Agliana, Luca Benesperi e parroco don Paolo Tofani. Poi il vescovo ha benedetto i locali: oltre all’oratorio anche il centro Madre Teresa e gli spazi della Caritas, anche questi interessati da interventi di adeguamento. L’oratorio Don Milani potrà ospitare l’attività estiva di 150 ragazzi e la catechesi. Qui sabato 13 si terrà l’apertura del gruppo scout Agesci Agliana 2. Sempre in parrocchia si svolge anche il doposcuola. "Le leggi salvaguardano i diritti delle persone – ha detto don Tofani –. Questa struttura permette ai giovani di stare in sicurezza e sarà a disposizione per il territorio. Ringrazio i progettisti che ci hanno messo competenza e passione, le tante aziende che ci hanno sostenuto e tutti quelli che hanno contribuito a creare questo spazio, sicuro e anche bello esteticamente, soprattutto di notte, grazie a una particolare illuminazione". Infine, don Tofani ha ringraziato in particolare Luca Bini Mezzanotte, accolito e suo collaboratore: "Perché ha dato tutto se stesso per questo progetto". "La parrocchia – ha detto il vescovo – è una famiglia aperta e accogliente che ha bisogno di spazi che servano anche per altri, soprattutto per i giovani. Questa opera è bella e fatta con i criteri della sicurezza. Uno sforzo da fare in tutte le nostra strutture, perché siano sicure, belle da vedere e da vivere. Don Paolo è attento e puntuale, è una ricchezza per la comunità parrocchiale e non solo. Le strutture sono importanti, ma le persone che le fanno vivere fanno la differenza".

"Questo è un gioiello e auguro alla comunità di farlo vivere al meglio – le parole del sindaco Benesperi –. Nei quattro anni del mio mandato, in un periodo difficile, ho sempre trovato un confronto franco con la parrocchia e disponibilità". I tecnici che hanno progettato e seguito i lavori, l’ingegnere Enrico Mangoni e l’architetto Piergino Mangoni, hanno spiegato che la struttura è antisismica, antincendio e sostenibile, realizzata in legno e acciaio riciclato e che sulla copertura si potranno installare pannelli fotovoltaici. Tanti i presenti: autorità, parrocchiani e cittadini aglianesi. Molti hanno voluto partecipare per tornare a vivere un luogo che ha fatto parte della loro infanzia e adolescenza, quando c’era la pista di pattinaggio.

Piera Salvi