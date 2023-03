Nuovo mezzo per trasporto disabili La Misericordia ringrazia Conad

Un aiuto alla Misericordia, un supporto concreto e prezioso alla città di Pistoia. C’era tanta gente dinnanzi alla sede della Misericordia, in via Bonellina 1, per la cerimonia di inaugurazione del nuovo automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili, acquistato grazie al ricavato del "Mercatino della solidarietà – Conad" e donato all’arciconfraternita. Ha fatto gli onori di casa il presidente della Misericordia Sergio Fedi; presenti, tra gli altri, Maristella Di Raddo, in rappresentanza del gruppo Conad Nord Ovest, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e il consigliere regionale Alessandro Capecchi. Fedi ha ringraziato l’azienda Conad. "Abbiamo sempre più necessità di mezzi perché la domanda di assistenza è alta e per questo ringraziamo Conad, con cui collaboriamo fattivamente da anni". "Conad è una bella realtà pistoiese – ha aggiunto il primo cittadino di Pistoia – che contribuisce con particolare sensibilità al soddisfacimento delle crescenti esigenze per il trasporto di disabili, malati e anziani. Grazie ai volontari della Misericordia, sempre presenti, sempre puntuali nei servizi, di cui tutti, prima o poi purtroppo, abbiamo avuto e avremo bisogno". Capecchi ha sottolineato il proprio impegno in Regione sul fronte dei servizi di assistenza sanitaria e asserito "è un giorno di festa per la nostra collettività: un grazie a tutti quanti vi hanno contribuito", mentre Maristella Di Raddo, raggiante, a cui è stato offerto un bel mazzo di fiori, ha rimarcato "Conad cerca sempre di essere vicina alla nostra comunità". Sorrisi sinceri, strette di mano, la sensazione, netta, che quando Pistoia vuole fare squadra, sa fare squadra e alla grande. I cittadini che hanno partecipato al momento di festa, hanno dimostrato di apprezzare.

Gianluca Barni