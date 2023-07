Nuovo centro La Fiaba per aiutare i piccoli

Un nuovo spazio per essere vicini ai bambini, al centro i loro bisogni. Riservando ascolto anche a chi nella rete dei piccoli fa la propria e significativa parte, famiglia e scuola in primis. Si chiama Centro La Fiaba ed è la nuova realtà sociale con sede sul viale Adua inaugurata lo scorso 17 giugno i cui servizi sono rivolti a bambini e adolescenti con disturbi del neurosviluppo. Gestito dalla coop sociale Il cappellaio matto (nata nel 2017 dal percorso di imprenditoria sociale dello Yunus Social Business di Pistoia, Fondazione Un Raggio di Luce Onlus, Fondazione Caript e Microcredito pistoiese), il Centro propone progetti educativi individuali e riabilitativi nati dalla collaborazione e il confronto costante con il servizio pubblico del territorio.

Dal potenziamento cognitivo e delle funzioni esecutive all’intervento psicoeducativo, dalla logopedia al tutoraggio dell’apprendimento per bimbi e ragazzi con bisogni educativi speciali: l’approccio de La Fiaba è improntato al gioco. Disponibili anche supporto psicoeducativo alla famiglia e collaborazione con la scuola, per mettere a punto metodi e strategie individuali, possibili entrambi grazie alla disponibilità presso il centro di una equipe di lavoro multidisciplinare costituita da neuropsichiatra infantile, psicologa, psicoterapeuta analista del comportamento, educatore professionale e logopedista. Nell’offerta anche esperienze come soggiorni estivi, vacanze o attività laboratoriali.

"Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che in questi anni si sono affidate a noi e in particolare le Famiglie – sottolinea Francesca, la responsabile del centro -. Ringraziamo inoltre l’agenzia di comunicazione Wema&Supernova, Spazio Servizi, la Conad, l’azienda Sibe, Vivai Innocenti Fidelio e Tiziano Gavazzi per la collaborazione alla realizzazione dell’evento".

linda meoni