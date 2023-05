Nuovi servizi e nuovi posti di lavoro Il Gruppo Grassi sceglie Montale

Sostenibilità ambientale e nuovi posti di lavoro. Questo promette il nuovo insediamento industriale che il Gruppo Grassi Srl: un’azienda che produce macchine industriali per materassifici, intende realizzare nel terreno situato lungo via Garibaldi nei pressi dell’incrocio con via Croce Rossa. L’Amministrazione comunale ha accettato la proposta e ha dato il via ad una variante puntuale al Piano operativo comunale della quale è stato approvato in consiglio comunale il primo passo, cioè l’avvio del procedimento. L’azienda ha motivato la sua proposta al Comune di Montale con la necessità di aumentare la produzione costruendo un nuovo stabilimento, visto che "negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sia sul mercato italiano sia sui mercati esteri, incrementando il proprio fatturato e conseguentemente vedendo una crescita anche dal punto di vista occupazionale".

L’area di proprietà del Gruppo Grassi interessata dall’intervento, attualmente occupata da coltivazioni agricole, ha un’estensione di 31mila metri quadri, sui quali sorgerà un nuovo stabilimento su una superficie edificabile di 8mila metri quadrati con un’altezza massima di 11 metri. L’azienda si impegna, con la proposta di variante, a costruire anche opere di interesse pubblico come, innanzitutto, una cassa di laminazione di 6mila metri quadrati, lungo via Garibaldi, che sarà ceduta al Comune e sarà finalizzata a ridurre il rischio idraulico provocato dal vicino Fosso dei Mulini. Sugli argini della vasca, che saranno realizzati con la terra ricavata dallo scavo, sarà realizzato un percorso ciclo-pedonale "che si svilupperà lungo il confine della vasca, predisponendo di poter prolungare in futuro il percorso ciclopedonale lungo via Garibaldi fino alla rotatoria posta a sud dove si innesta via Tobagi". Lungo via Croce Rossa è previsto anche un parcheggio pubblico di 1.200 metri quadrati per 48 posti auto. La pavimentazione del parcheggio sarà di tipo drenante e al confine dei posti auto saranno piantati degli alberi.

Sarà realizzato anche un marciapiede lungo via Croce Rossa con lampioni a led. Il nuovo fabbricato industriale sarà dotato di un impianto fotovoltaico di 400 Kw di potenza che garantisca la copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e di raffrescamento. Le aree per la sosta saranno dotate di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di pensiline fotovoltaiche. "Abbiamo accettato la proposta del Gruppo Grassi – dice il sindaco Ferdinando Betti – sia per accogliere un investimento importante sul nostro territorio sia per i benefici connessi alla cassa di laminazione".

Giacomo Bini