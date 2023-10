Nuovi laboratori a Quarrata: scuola di Santonuovo inaugura l'Atelier Creativo

E’ stato portato a termine il progetto "Atelier creativi" finanziato con fondi europei Pon (circa 75mila euro in totale) per la realizzazione di nuovi laboratori didattici nelle scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno. Dopo quelli della scuola Munari e della scuola Caramelli nelle scorse settimane, sabato anche la Madre Teresa di Calcutta di Santonuovo ha inaugurato il suo atelier denominato "Dalla natura alla classificazione". Tutto dedicato alla sperimentazione degli elementi che fanno parte del mondo naturale, l’ambiente della scuola di Santonuovo è uno spazio con tante postazioni dove i bambini e le bambine potranno svolgere le attività guidate dalle maestre, i lavori di gruppo o a coppie, con materiali minerali e vegetali, usufruendo anche del giardino della scuola. L’aula è corredata da vari strumenti per osservare e catalogare, come lenti di ingrandimento, binocoli, tavolo luminoso e una piccola attrezzatura per preparare il cibo da mettere nelle mangiatoie degli uccellini. Al taglio del nastro, oltre ai bambini e ai genitori era presente il personale scolastico con il dirigente Luca Gaggioli e il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti. A progettare la sistemazione delle aule dedicate alle attività laboratoriali sono state le maestre stesse, che insieme alla coordinatrice pedagogica del Comune Francesca Ferretti hanno pianificato i nuovi ambienti di apprendimento più efficaci per la formazione dei piccoli utenti. "Quello tra i 3 e i 6 anni è un periodo fondamentale per le pratiche attive – ha spiegato Gaggioli – l’obiettivo è di valorizzare i diversi talenti del singolo".

Daniela Gori