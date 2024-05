Nuovi asili, l’aiuto dal Pnrr: "Arrivano cinque milioni e mezzo"

PISTOIA

Importanti notizie per quel che riguarda il mondo dell’istruzione in provincia grazie a fondi del Pnrr che planano sul territorio per pensare alla costruzione e realizzazione di nuovi asili nido e scuole dell’infanzia. La voce è particolarmente rilevante perché si tratta di 5.520.000 euro che saranno a disposizione: la notizia è trapelata nelle ultime ore grazie alla pubblicazione del Decreto di accertamento economie e individuazione interventi del nuovo piano. Nella sostanza si tratta di rinunce arrivate da fondi che erano già stati assegnati altrove e che, adesso, tornano a disposizione andando a coprire nuovi possibili progetti.

"Gli interventi previsti nel decreto sono il paradigma dell’impegno che il governo Meloni ha assunto, fin dal proprio insediamento, a favore delle famiglie – afferma il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Scuola e Istruzione, Alessandro Amorese – nell’ottica dell’andare incontro concretamente a quelle che sono le loro reali esigenze".

Entrando nello specifico del provvedimento, che arriva alla cifra complessiva di circa 44 milioni di euro per tutta la Toscana, i nuovi posti per asili e scuole che andrebbero coperti sono ben 260 e così suddivisi: 20 a Chiesina Uzzanese e Larciano per uno stanziamento di 480mila euro a testa; 24 a Uzzano, Ponte Buggianese e San Marcello Piteglio per un totale di 576mila euro ciascuno; 28 a Lamporecchio lasciando a disposizione 672mila euro; trenta posti a Monsummano Terme e Pescia per 720mila euro ciascuno ed infine Quarrata che avrebbe la fetta più grande della torta con ben 60 posti da coprire a fronte di uno stanziamento di 1.440.000 euro. Avendo a che fare con queste risorse, adesso toccherà direttamente ai comuni coinvolti e selezionati andare ad individuare locali e/o vecchie scuole dell’infanzia e asili da ristrutturare per poterne aprire di nuovi. Il tutto, comunque, con i consueti tempi stretti che richiede il Pnrr e paletti ben definiti.