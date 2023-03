Nuove Rsa a Vicofaro nel mirino Il Pd: "Area già congestionata"

Continuano a tener banco le polemiche sulle nuove Rsa che dovrebbero sorgere nel quartiere di Vicofaro. Il nuovo affondo arriva dalla segreteria comunale del Partito Democratico: "Dal punto di vista prettamente urbanistico è bene ricordare che si tratta di una variante che viene fatta sulla base di strumenti scaduti, visto che il nuovo Piano pperativo non è stato ancora adottato – mettono in chiaro –. Invece di fare uno sforzo di programmazione per riutilizzare ciò che esiste, si preferisce consumare ancora suolo lasciando l’adiacente area della ex Fornace di Vicofaro diroccata ed abbandonata così com’è. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due edifici collegati tra loro ed adibiti ad Rrsa per un totale di 160 posti, aggirando così la normativa regionale che prevede che la capacità ricettiva massima di ogni singola Rsa sia di 80 posti letto".

"Un intervento urbano così impattante viene poi lasciato in mano ad un soggetto privato che guarda caso fa la stessa proposta anche ad altri Comuni, quando non c’è rispondenza neanche ai bisogni del territorio, non essendo stata fatta alcuna analisi puntuale del fabbisogno reale dei cittadini. Questa “opportunità”, come definita dalla maggioranza, è in realtà soltanto una nuova conferma della modalità di questa Amministrazione di assecondare le richieste degli investitori privati senza avere un’idea generale di città – concludono i dem pistoiesi –. Oltretutto la realizzazione di questo progetto non tiene conto delle criticità del quartiere di Vicofaro: densamente abitato, ospita il grosso plesso scolastico dell’Anna Frank, un asilo nido ed anche attività produttive come ad esempio il magazzino Giusti, che rendono la viabilità già adesso insufficiente e congestionata. Si capisce quindi come una struttura del genere non possa innestarsi armonicamente in questo tessuto urbano".