"Nuove norme sulla raccolta dei funghi"

Sugli annosi problemi legati alla raccolta dei funghi è stata presentata una mozione regionale. "Da tempo – scrivono i consiglieri di Fratelli d’Italia Capecchi (foto), Petrucci e Fantozzi – associazioni del settore e amministrazioni locali ritengono che si debba mettere mano alla Legge regionale 161996 che regolamenta la raccolta dei funghi. Con questa mozione regionale intendiamo avviare un confronto tra tutti i soggetti in campo per disciplinare di nuovo la materia". All’indice dei tre consiglieri c’è la normativa, etichettata come vecchia di trent’anni, e la mancata ripartizione degli introiti che sono pochi e finiscono completamente nelle casse della Regione. Quindi si chiede: "Di prevedere un aumento dei versamenti per la raccolta funghi, in modo che parte delle risorse vengano incamerate dalla Regione Toscana e parte dai Comuni di raccolta, che potrebbero reinvestirle per la manutenzione e la tutela di quel territorio e la ricostituzione e il miglioramento dell’ecosistema forestale". Prevedendo, al tempo stesso, incentivi per chi rimane a soggiornare sulla Montagna. "Ci eravamo già occupati della raccolta funghi a metà settembre – prosegue la nota – e grazie a un nostro interessamento presso l’assessorato all’agricoltura sono state fatte coincidere le giornate di chiusura della raccolta nei Comuni della provincia di Pistoia e in quelli confinanti dell’Emilia Romagna: questo per evitare un eccessivo sovraffollamento nei Comuni di Pescia e Pistoia che avevano date di apertura diverse. Chiediamo alla giunta regionale di avviare un percorso di aggiornamento della Legge Regionale 161999".

Andrea Nannini