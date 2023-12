Nuove lampade per il Palacarrara. Impianti elettrici rimessi a nuovo

"In questo anno con i cantieri comunali abbiamo fatto un enorme lavoro, intervenendo su vari fronti e ponendo una grande attenzione anche al rinnovamento degli impianti elettrici" sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini. In questi mesi i cantieri comunali hanno portato avanti la manutenzione e la riqualificazione di numerosi impianti elettrici del patrimonio edilizio pubblico, che sono stati ammodernati e in alcuni casi adeguati all’attuale normativa idi miglioramentoenergetico. Nuove sorgenti luminose sono state installate alla scuola dell’infanzia Bruno Ciari, alla Girandola, alla primaria di San Felice e all’edificio scolastico di Piteccio, dove il personale dei cantieri ha provveduto a sostituire tutte le lampade di emergenza, mentre al Piccolo Principe è stata perfezionata l’illuminazione esterna grazie al montaggio di moderni proiettori a led, così da migliorare la visibilità nelle ore serali. Nuove lampade a led sono state montate anche in alcune aule dell’istituto Marconi-Frosini, dove è stata predisposta anche una postazione per il front office della scuola. In materia di impianti sportivi, grazie alla disponibilità di un moderno trabattello, nelle palestre Martin Luther King, Leonardo da Vinci, Cino da Pistoia e nei palloni di pattinaggio di Valdibrana e delle Fornaci sono state sostituite le luci. Rinnovata completamente, alla palestra Bizzarri, la linea di alimentazione della centrale termica. Già programmati interventi per i prossimi mesi. Al Palacarrara, dove sono già state sostituite le lampade di emergenza, a gennaio verranno cambiate tutte le lampade dei corridoi e degli spazi davanti al bar con altre a led, più moderne ed efficienti. Sempre a inizio anno, nelle palestre Cino e Masotti saranno sostituiti i motori degli infissi.