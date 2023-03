Nuove attrezzature all’oncologia Una donazione in nome di Martina

Quattro monitor multiparametrici carrellati con i relativi accessori, due bilance digitali e un telefono cordless wifi, per il valore complessivo di 7.480 euro, sono stati donati dall’Associazione pistoiese Martina Tesi ODV alla struttura operativa complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale San Jacopo.

Le attrezzature, che andranno a migliorare ulteriormente l’attività clinica del reparto, sono state consegnate in questi giorni dalla presidente dell’Associazione la signora Monica Trinci, mamma di Martina, dalla vicepresidente Deanna Venturini insieme a numerosi membri dell’Associazione stessa alla presenza del direttore della struttura di oncologia medica dottor Mauro Iannopollo e del direttore di Radioterapia Oncologica di Pistoia e Prato il dottor Marco Stefanacci in quanto gli strumenti donati, hanno detto i due direttori, "sono indispensabili per pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia". A ricevere la donazione erano presenti anche l’infermiera coordinatrice la dottoressa Mariella Margelli, il dottor Leonardo Capecchi della direzione sanitaria e la dottoressa Monica Chiti della direzione infermieristica oltre all’équipe medico- infermieristica dei due reparti. "Non possiamo che ringraziare per questa generosità l’associazione Martina", ha dichiaro il dottor Capecchi.

Martina Tesi ci ha lasciato quando aveva appena 22 anni in seguito ad una patologia oncologica. Per desiderio della mamma è stato piantato nel 2006 un olivo nella corte interna dell’Ospedale San Jacopo con una targa che ricorda la ragazza.